Combattere le mutilazioni genitali femminili con l' informazione | la sfida di Safia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Emorragie, infezioni pelviche e del sistema riproduttivo, setticemia, ulcere, dolore cronico, problemi urinari, diminuzione del piacere sessuale, infertilità, maggiore probabilità di complicanze durante il parto. Oltre a conseguenze psicologiche post-traumatiche da stress. Sono alcune delle gravi conseguenze sulla salute delle donne dovute alle. Una pratica subita da 200 milioni di donne e bambine nel mondo secondo le Nazioni Unite: di queste, 44 milioni sono minori di 14 anni. Le MGF sono procedure che comportano l’incisione o l’asportazione parziale o totale deiesterni, per motivi non terapeutici. Una violazione a tutti gli effetti dei diritti delle donne che continua a essere praticata in molte parti del mondo: ...