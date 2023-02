Collina chiarisce che per ora di spiegazioni arbitrali del Var non se ne parla

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In occasione del Mondiale per Club per la prima volta un arbitro ha spiegato ai tifosi presenti allo stadio e a casa una decisione presa dopo consulto del Var. Un modo per avvicinare il pubblico alle scelteed eliminare pregiudizi e quella distanza che ha da sempre caratterizzato il mondo del tifo con quello arbitrale. Nel caso specifico, l’arbitro Ma Ning ha controllato un rigore durante la partita della Coppa del Mondo per Club tra Auckland City FC e Al Ahly e dopo un consulto al Var, ha spiegato la decisione di togliere il rigore al pubblico presente, dopo aver inizialmente assegnato la massima punizione La decisione è arrivata dalla Fifa, sempre pronta a introdurre novità e a sperimentarle nelle proprie competizioni. E proprio il presidente del Comitato arbitri dell’organo mondiale, Pierluigi, ha voluto commentare questa novità ai ...

Collina chiarisce che per ora di spiegazioni arbitrali del Var non se ... IlNapolista

