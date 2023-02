Cody Rhodes | “The Rock? Con tutto il rispetto abbiamo storie ancora migliori in atto”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il ritorno diin WWE durante WrestleMania 38 era molto atteso e il suo ingresso ha affascinato il pubblico. Quasi un anno dopo,si è affermato come uno dei nomi più importanti dell’intera compagnia. Infatti,ritiene che Thenon abbia bisogno di tornare per a forza per WrestleMania 39.ha fun trionfale ritorno sul ring dopo diversi mesi di stop nella Royal Rumble maschile del 2023, sbalordendo i fan come 30° partecipante. Con il suo attesissimo confronto contro l’arcinemico Seth Rollins,ha elettrizzato l’incontro, aggiungendopiù intensità a un evento già indimenticabile. Alla fineha vinto la rissa e ha staccato il suo pass ...