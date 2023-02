(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLaporta a casa i tre punti alla Sky Arena di Aversa contro il. Le volpi nonostante l’assenza di Luizinho, capocannoniere del campionato e trascinatore dei rossoblù in questi mesi, si impongono per 4-0 in un match inizialmente equilibrato. I ragazzi di Salvo Samperi con una prestazione di grande carattere e compattezza portano a casa l’intera posta e rafforzano il terzo posto in classifica. Ultimo secondo – Dal Cin, Calderolli, Fantecele, Selucio, Guilhermao lo starting five di mister Salvo Samperi. Fiuza, Fellipe Mello, Parrel, Victor Mello, Foglia le scelte di mister Giampaolo. E’ ila partire con maggiore veemenza, con l’occasione più ghiotta che capita dopo 5 minuti sui piedi di Parrel che colpisce il palo. La reazione della ...

Il Foggia in casa batte la Juventus U23 2 - 1 grazie alla doppietta di Ogunseye nella semifinale di andata di Coppa Italia Serie C 2022/2023. Piùla squadra di Gallo che sblocca il risultato al 5 : Peralta dribbla due avversari e crossa dalla sinistra, Ogunseye sguscia via da una marcatura e in tuffo, forse con una deviazione, ...È la squadra che non ti aspetti:dagli 11 metri, determinata. Una sorpresa, ma non un inedito per la Croazia , tre volte semifinalista ai Mondiali dal 1998 al 2022. La partita di martedì contro l'Argentina è l'...

Cinica e compatta, la Feldi Eboli non fa sconti al Petrarca Padova anteprima24.it

La Polis Terlizzi vince 3-2 con il Trivianum e consolida il quarto posto TerlizziViva

La Juve ritrova sé stessa: obiettivo Coppa Italia per volare in Europa Goal Italia

La Colligiana va sotto, rimonta e vince LA NAZIONE

Doppia Joya ForzaRoma.info

La squadra bianconera torna ad essere cinica e vincente: la Coppa Italia rappresenta il percorso più 'semplice' verso la qualificazione in Europa.Una di quelle partite che viene facile definire uno spot per la pallacanestro in rosa. Al PalaRomare Schio e Ragusa hanno dato spettacolo con una gara effervescente, dall'alto punteggio e ...