Ciclismo | UAE Tour 2023 | gli organizzatori confermano la presenza di Remco Evenepoel

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una conferma. Circa un mese fa la Soudal-QuickStep aveva svelato quale sarebbe stato il programma del belga, campione del mondo su strada in linea l’anno passato e vincitore della Vuelta a España, oltre che a segno nella Liegi-Bastogne-Liegi e nella Clásica San Sebastián. Ebbene, il belga, dopo aver esordito nella Vuelta a San Juan in questo, breve corsa a tappe in Argentina nella quale ha concluso in settima posizione nella classifica generale, sarà protagonista dal 20 al 26 febbraio dell’UAE. Dopo uno strepitoso anno, il 23enne nativo di Schepdaal è stato premiato dall’Equipe con il Velo d’Or, un riconoscimento che viene assegnato al migliore ciclista della stagione e certifica le qualità del corridore. Per questo sarà decisamente interessante vedere all’operain ...