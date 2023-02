Ciclismo | Tadej Pogacar non parteciperà all’UAE Tour 2023 | debutto stagionale in Spagna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le voci circolate negli ultimi giorni trovano ulteriori conferme: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il corridore slovenononall’edizionedell’UAE(in programma dal 20 al 26 febbraio), si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Proprio nella stessa giornata in cui gli organizzatori dell’UAEhanno confermato la presenza del Campione del Mondo su strada, il belga Remco Evenepoel, appare sempre più probabile la rinuncia di, vincitore delle ultime due edizioni della corsa a tappe che si svolge negli Emirati Arabi Uniti. Al tempo stesso, fa sapere La Gazzetta dello Sport, a meno di sorprese è sempre più vicino l’esordioper lo sloveno: infatti,sarà al via ...

Pogacar comincerà la propria stagione a Jaen, il 13 febbraio, per poi continuare con la Ruta del Sol dal 15 al 19 febbraio. Leggi i commenti: tutte le notizie 6 febbraio 2023Pogacar è pronto a difendere le vittorie delle passate due edizioni e sarà l'uomo da battere nell' UAE Tour 2023 in programma dal 20 al 26 febbraio. Sette le tappe previste, con sedici UCI ...

