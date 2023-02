Ciclismo | Esteban Chaves è il nuovo campione nazionale colombiano

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un sogno, per un corridore che di soddisfazioni se ne è già levate tante nella carriera.nella notte italiana si è imposto nella prova in linea dei Campionati colombiani die dunque indosserà la maglia diper tutta la stagione. Il corridore della EF Education-EasyPost è riuscito a vincere in solitaria sul traguardo di Bucaramanga, anticipando Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) e Nairo Quintana. Le sue parole: “Averla addosso per un intero anno sarà qualcosa che non dimenticherò mai. Vincere qui è stato spettacolare, il pubblico era pazzesco. Penso che questo sia stato il giorno della mia vita in cui più persone hanno urlato il mio nome, il loro tifo mi ha dato la spinta per poter spingere fino alla fine. Devo ringraziare la mia famiglia, mia moglie e anche il ...