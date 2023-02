Ciclismo | Egan Bernal | “Ho ancora il problema al ginocchio | spero di tornare presto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il nuovo anno è iniziato con la presenza alla Vuelta a San Juan 2023 per, salvo poi decidere di lasciare la corsa a tappe per unalche ne ha causato il forfait; il team Ineos Grenadiers ha subito tranquillizzato tutti circa le condizioni del corridore che non destavano preoccupazioni. Nulla di grave, infatti, per, che non ha comunque avuto modo di partecipare ai campionati nazionali colombiani di Ruta, in occasione dei quali si è imposto Esteban Chaves (EF Education-Easy Post); dopo essersi congratulato con il connazionale per il successo ottenuto,ha dato aggiornamenti circa le sue condizioni fisiche., Tadej Pogacar non parteciperà all’UAE Tour 2023: debutto stagionale in Spagna Ecco le dichiarazioni di ...