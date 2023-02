Ciao Darwin 2023 | i casting a Roma | come partecipare e quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Molto probabilmente in primavera su Canale 5 prenderà il via, il programma condotto da Paolo Bonolis che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra sfide, prove e risate. Che non mancano mai. La redazione della trasmissione “”, in attesa della messa in onda, sta cercando delle persone da inserire nel programma. Ecco i profili richiesti,fare a partecipare ecandidarsi. Quali sono le figure richieste aLa redazione della trasmissioneha fatto sapere che sta cercando delle persone. A patto, però, che abbiamo una di queste caratteristiche: Altruisti (volontariato e non profit) Spirituali Oziosi Cantanti e musicisti melodici in lingua ...