Chiedete a ChatGPT se il calcio italiano perde potere senza il dominio di Inter | Milan e Juventus

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sarebbe un buon anno per spendere un titolo come “The lateral move” – la mossa laterale, come dicono gli anglosassoni indicando un passaggio ad una nuova mansione, nell’ambito della propria carriera professionale, nella medesima azienda o in una nuova. Il Napoli è stato alla ricerca quasi disperata del famoso ultimo salto di qualità – un termine che ha trovato diverse incarnazioni lungo il cammino decennale della società, quali mentalità vincente, patto di spogliatoio, abitudine a vincere, resilienza alla pressione mediatica, più diverse altre permutazioni di tutti questi roboanti termini accademici da veri intenditori. Tuttavia, nella costruzione strategica di una realtà professionale che sappia imporsi, vanno sempre considerate le lateral moves: è infatti un errore chiedere a se stessi di fare un ulteriore passo che non è possibile fare, così come rappresenta una cecità ...