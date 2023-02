Chi è Samara Joy | la star jazz che ha vinto il Grammy “fregando” i Maneskin

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Joy McLendon è nata l’11 novembre 1999 sotto il segno dello Scorpione a Castle Hill, nel Bronx. Cresciuta in una famiglia di musicisti, a partire dai nonni, cantanti in un gruppo gospel, si è appassionata rapidamente al mondo delle sette note, e ha mostrato fin da subito di avere un dono importante. Dopo aver cantato in una banddurante gli anni delle superiori, hail premio di miglior cantante alla Fordham University. Un primo riconoscimento che l’ha incoraggiata a proseguire nella sua carriera. Viene presto instradata verso un certovocale, e dopo aver ascoltato voci immense come quella di Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, ha capito che quello avrebbe dovuto essere il suo mondo. Diventata già abbastanza famosa nell’ambiente, vince il Sarah Vaughan InternationalVocal ...