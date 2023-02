Chelsea | nuova pretendente per Kanté

Il solo, a gennaio, ha speso 370 milioni di euro per otto giocatori; laproprietà si è rifatta il look spendendo complessivamente 700 milioni (finora). Una cifra pazzesca, pari a ...Calciomercato Juventus e Milan, laindiscrezione che trapela dall'Inghilterra potrebbe aprire interessanti scenari. Dopo la ... legato alda un contratto in scadenza nel 2024 che non è ...

Falsa partenza del "nuovo" Chelsea: solo 0-0 col Fulham La Gazzetta dello Sport

Mudryk è già un caso nel Chelsea: improponibile, Potter costretto a ... Fanpage.it

E’ flop Chelsea: mercato faraonico, ma i numeri dicono di una ... Goal Italia

Chelsea, ecco la nuova lista UEFA: ci sono Joao Felix, Enzo e Mudryk. Out 4 nuovi acquisti TUTTO mercato WEB

Chelsea, ecco la lista Uefa: blues costretti a tenere fuori quattro ... SPORTFACE.IT

Il calciomercato degli allenatori potrebbe essere decisivo per la scelta del Chelsea che è pronto a cambiare in vista della nuova stagione ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...