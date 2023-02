Cdp | emette Green Bond da 500 milioni di euro

... facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability a valere sul "Green, Social and Sustainability Bond Framework" si legge. Con quella odierna, infatti, ...I bondnon sono l'unica fonte di finanziamento dell'ente. La principale è data dai Buoni fruttiferi postali , in circolazione al 30 giugno scorso per 280 miliardi di euro. A dispetto del nome, ...

Cassa Depositi e Prestiti Spa torna sul mercato delle emissioni Esg lanciando la sua prima emissione obbligazionaria Green, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, con scadenza a 6 an ...Cassa Depositi e Prestiti Spa torna sul mercato delle emissioni Esg lanciando con successo la sua prima emissione obbligazionaria green ...