Catania | scontro frontale tra due auto | morti madre e figlio

Piedimonte Etneo,- La scorsa notte, lungo la strada statale 120 nei pressi di Piedimonte Etneo hanno perso la vita due persone. Sono madre e figlio, di 40 e 20 anni. Fatale lofra la loro auto e un'......e il figlio di 20 anni hanno perso la vita nellotra la loro Fiat 600 e una Volkswagen Golf, il cui conducente, un venticinquenne, è ricoverato in gravi condizioni. La procura diha ...

Quattro morti e cinque feriti sulle strade siciliane in meno di 24 ore. I drammi si sono consumato tra Catania e Palermo e due dei cinque feriti sarebbero in condizioni gravi.