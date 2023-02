Catania | Schifani a Festa Sant’Agata

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Laditorna ad essere un momento di entusiasmo e di grande partecipazione di popolo, dopo il periodo della pandemia che ne aveva impedito la celebrazione nella sua classica veste. Ho apprezzato le parole dell’arcivescovo Renna con il suo richiamo al principio della legalità anche in queste giornate particolari, facendo riferimento ad esempi come il giudice Livatino e padre Puglisi, ma anche alla povertà che attangaglia tanti siciliani ricordando l’impegno di Biagio Conte. Non possiamo non tenere conto, inoltrre, della sferzata rivolta alla politica, affinché si attenga al principi di trasparenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato, al Comune di, intervistato da Antenna Sicilia/Telecolor. “Sull’evento di Cannes – ha aggiunto il governatore ...