Cassazione | condannato alle spese il coniuge che non si presenta per il divorzio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Annamaria Villafrate - Ilche promuove il giudizio dima poi non siall'udienza presidenziale paga ledel processo.

Domani la Corte di, prima sezione penale, si pronuncerà definitivamente. Nel corso dello stesso processo, denominato "Gotha 3", Rosario Cattafi è statoanche per calunnia, ......definitivamente per l'inchiesta "Scripta manent", confermando 30 anni di reclusione per associazione terroristica, vari attentati e, appunto, istigazione a delinquere. Ora la...

La procedibilità a querela introdotta dalla riforma “Cartabia” non ... Altalex

Insultò comandante capitaneria dopo sequestro, condannato in cassazione BlogSicilia.it

Violazione consenso informato: va accertata la scelta del paziente ... Altalex

Le microcar non possono usare i parcheggi degli scooter. La sentenza della Cassazione Repubblica Roma

La sentenza della Cassazione, e non il 41-bis, è all'origine della protesta Avvenire

Insultò il comandante della capitaneria di porto per un sequestro di attrezzature che era stato fatto il giorno prima ad un’attività turistica. Un uomo di San Vito Lo Capo, Andrea Di Liberti di 65 ann ...I giudici hanno condannato a 23 anni per l’omicidio ma a questo si ... di Barcellona aveva confermato la sentenza di primo grado ma dovrà esprimersi la Cassazione. L’autore dell’omicidio era stato ...