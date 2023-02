Cassa Dottori Commercialisti | 60 anni di storia al servizio della professione

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Con 73 mila iscritti e un patrimonio di oltre 10 miliardi di euro, lanazionale di previdenza e assistenza a favore dei(CDC) compie 60di attività. Una lungainiziata nel 1963, con la nascita dell’Ente, la cui mission è da sempre favorire un sistema previdenziale adeguato, equo, innovativo e sostenibile per i propri professionisti e i loro familiari. Nel 1994 con il decreto legislativo n.509, l’Ente si trasforma in Associazione privata con una propria autonomia gestionale, amministrativa e contabile. “La nostra è unache ha radici profonde e si è sviluppata parallelamente ai radicali cambiamenti sociali e culturali che hanno investito il Paese negli ultimi 60”, ha commentato Stefano Distilli, Presidente di ...

