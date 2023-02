Caso Cospito | gli italiani bocciano il Pd | cosa dice il sondaggio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) È uscito il mio libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:20 Cronaca, robe serie purtroppo: terremoto in Turchia. 01:22 Arrivano gli hacker russi e non sappiamometterci. 06:45 Politica, vabbè fantastico, oggi leggo la Repubblica che apre in prima pagina così: “Berlusconi si smarca”. Si tratta di un retroscena portato a notizia. I maestri del giornalismo. 09:14, Alessandra Ghisleri fain cui glitrovano gravissima la visita del Pd da, ma non lo troverete nei titoli. 11:18 Il figlio di Marco Biagi parla di brutto clima in una bella intervista sul Giorno. 12:06 Da leggere Alessandro Campi e Giovanni Orsina su Messaggero e Stampa. 15:29 Il cimitero dei Moby Dick ...

