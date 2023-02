Caro bollette | da aprile al via il nuovo sostegno per le famiglie | di cosa si tratta

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Finalmente ci siamo, sta per arrivare unpremio per i contribuenti. Sidi uno sgravio che non toccherà a tutti, infatti soltanto coloro che possiedono determinati requisiti potranno ottenerlo. Ma chi potrà beneficiarne? Il Governo ha deciso di adottare delle misure per aiutare gli italiani, soprattutto le. Per loro è stato ideato un sistema che dovrebbe consentire una riduzione dei consumi con un contestuale alleggerimento della spesa. Un modello che si ispira a quello già utilizzato da altri Paesi. Ma disi? Sgravi in bolletta: ecco chi può beneficiarne, tutto quello che c’è da sapere (Ilovetrading)L’Italia, pian piano è chiamata a ripartire. In seguito al blocco delle attività produttive a causa del Covid, tutto il mondo si è fermato con conseguenze immani sul ...