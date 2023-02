Carburanti | multe fino a 2mila euro per chi vìola obblighi Consumatori | sanzioni irrisorie

(Di lunedì 6 febbraio 2023) 5 pubblicato in Gazzetta aveva portato gli importi, rispettivamente, a 500 e 6000- afferma Massimiliano Dona , presidente dell'Unione Nazionale. - Insomma, in realtà la sanzione ...

, le AACC sull'emendamento al 'decreto trasparenza' Secondo il Codacons l'emendamento ... ' L'innalzamento della sanzione massima è ridicola , considerato che la legge prevedeva da anni......ed esposizione dei prezzi dei. Lo prevede l'emendamento del governo al decreto sulla trasparenza dei prezzi all'esame della commissione Attività produttive della Camera. Levengono ...

Carburanti, confermato l’obbligo di esposizione del prezzo medio. Sanzioni attenuate per le ... Il Sole 24 ORE

Benzina, multe fino a 2 mila euro per la mancata esposizione dei prezzi Corriere della Sera

Benzinai, multe ridotte: fino a 2000 euro a chi non espone i prezzi medi dei carburanti QUOTIDIANO NAZIONALE

Carburanti, multe fino a 2mila euro per chi non espone i prezzi L'Unione Sarda.it

Multe fino a duemila euro per i distributori che non espongono i prezzi dei carburanti l'Adige

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, i listini risultano in lieve discesa così come le quotazioni internazionali dei raffinati ...Vengono ridotte sensibilmente le multe per i benzinai che violano gli obblighi di comunicazione ed esposizione dei prezzi dei carburanti, ma restano ben al di sopra delle somme discusse in sede di col ...