Carboidrati “buoni” e “cattivi” | tutta la verità sugli zuccheri

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Falsi miti e leggende accompagnano da decenni la nutrizione, influenzando le abitudini alimentari.; esistono davvero? L’alimentazione è da sempre bersaglio fisso di falsi miti e leggende in ogni ambito nutrizionale. La cornice socio-culturale che accompagna le abitudini a tavola trova ulteriori complicazioni in frame condivisi, ma non scientificamente convalidati, con riferimento a presunti “cibie Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.