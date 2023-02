Calhanoglu tesse la tela in silenzio e poi colpisce | Inter-Milan regala conferme

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Hakanlascia il segno su(1-0) firmando l’assist per Lautaro Martinez. Un’altra prova ottima per il centrocampista turco. SORPRESE FINITE – Ogni gara di Hakanè una conferma, e anchedi ieri non fa più notizia. Il turco è ormai pienamente a suo agio nella posizione e nei panni del regista. E contro gli ex compagni mette in scena ancora una volta il suo stile di regia. Che è leggermente diverso da quello del compagno Marcelo Brozovic (rientrato in campo proprio ieri). Il numero 20 si appoggia molto più sulle doti dei compagni, limitandosi a una direzione quasisa (come con l’Atalanta).vallata però da alcuni lampi di classe, specie da calcio piazzato, che illuminano la gara. Esattamente come ...