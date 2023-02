Calhanoglu sfregia i tifosi del Milan | il gesto esplosivo in campo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilè sempre di più in crisi profonda. La sconfitta nel derby ha aperto ufficialmente una profonda riflessione tra le mura rossonere. Una riflessione che potrebbe portare la società a fare scelte drastiche anche sulla panchina di Stefano Pioli. E di fatto la sconfitta nel derby con l'Inter porta la firma del tecnico rossonero che ha completamente ribaltato il modulo ed è finito, a fine gara, sul banco degli imputati. Anche Arrigo Sacchi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di "anni di lavoro cancellati" dopo la decisione di cambiare l'assetto della difesa. Ma a far discutere parecchio è stato anche ildiche dopo il gol di Lautaro propiziato proprio da un gol del turco ha fatto unverso la curva delzittendola. Una risposta anche agli insulti che ...