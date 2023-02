Calciomercato | il sostituto di Zaniolo alla Roma è uno svincolato

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilnon è ancora finito, sono in corso trattative per i calciatori svincolati. In Turchia il mercato è aperto fino all’8 febbraio, le operazioni sono state rallentate dal devastante terremoto che ha provocato morti e feriti. E’ sempre più vicino il trasferimento di Nicolòal Galatasaray, l’ultima offerta è stata di 20 milioni più 3 di bonus. Lanon ha ancora accettato, la richiesta è di 30 milioni di euro. La trattativa è in fase di evoluzione e il Galatasaray è pronto ad un rilancio per chiudere l’accordo. “è un giocatore di livello mondiale, mi ha illuminato gli occhi da quando lo ho affrontato con il Basaksehir, ci piacerebbe averlo in rosa”, sono state le dichiarazioni dell’allenatore del Galatasaray. Il Fenerbahce ha tentato l’inserimento, si preannuncia un testa a testa e tutto ...

Commenta per primo Zaniolo è sul piede di partenza (destinazione Galatasaray). Mourinho sta così per restare senza un giocatore importante in rosa e nessunpronto a prendere il suo posto. Il tecnico avrebbe reintegrato Zaniolo ma l'input societario era chiaro e non ha potuto opporsi . A mercato aperto, e con la possibilità di prendere Ziyech, ...Lo Special One si ritrova senza un giocatore importante in rosa e nessunpronto a ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 6 febbraio 2023

La Roma continua a muoversi sul mercato, in entrata e in uscita: trattativa per la cessione di Zaniolo, contatti per il sostituto ...