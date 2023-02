Calciomercato com – L’Inter spadroneggia contro un Milan provinciale Che pena i rossoneri | ora rischiano di restare fuori dall’Europa | Primapagina

(Di lunedì 6 febbraio 2023) 2023-02-06 01:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Tutto mi sarei aspettato da Stefano Pioli, tranne cheinaugurasse, anche in casa rossonera, la difesa a cinque. E quando ho visto il Mian schierato con quel sistema di gioco ho capito che la situazione della squadra deve essere particolarmente critica. Pioli, infatti, aveva un unico intento: difendersi con più uomini possibile (di fatto aveva una linea a cinque) per limitarte il passivo o, nel migliore dei casi, strappare un micragnoso pareggio. Non mi sento di biasimarlo (solo lui conosce la condizione psico-fisica dei suoi calciatori), ma gli effetti sono stati scoraggianti. Mentreva, creando occasioni in serie e segnando il gol dell’1-0 decisivo con ...

Coppa o campionato non fa alcuna differenza, quando Lautaro vede rossonero non perdona . Finalmente, direbbe qualche tifoso nerazzurro. Un nuovo Milito che mette in apprensione i cugini , uno che ti ...

Lunedì sarà la giornata decisiva per Nicolò Zaniolo al Galatasaray, i fantallenatori che non l'hanno ancora svincolato attendono. C'è una trattativa in corso ma non ancora conclusa, il giocatore ha ...