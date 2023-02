In avvio di ripresa arriva subito la reazione del, che la pareggia immediatamente con il bel colpo di testa di Ngonge sulla punizione tagliata di Lazovic, poi proprio con un destro a giro ...- Lazio rimontata contro il. Gol di Pedro, poi il pareggio dei gialloblù ad inizio ripresa. Due punti persi per strada, i ... Abbiamo giocato ain una situazione difficile. I cali ...

Pronostici calcio, Verona-Lazio: il Gol primo tempo vale 5.20 La Gazzetta dello Sport

Verona-Lazio 1-1, gol e highlights: Ngonge risponde a Pedro Sky Sport

Calcio: Verona; Zaffaroni, pari ha un valore grandissimo - Calcio Agenzia ANSA

Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: Coppola titolare Calcio Hellas

Verona-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande prestazione dei gialloblù che portano a casa un ottimo punto. Sugli scudi Duda, Lazovic e Ngonge Il Verona sfodera una prestazione maiuscola contro la Lazio e porta a casa un punto che potrebbe ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...