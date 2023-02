Calcio | Serie A | Verona-Lazio 1-1**

(Di lunedì 6 febbraio 2023), 6 feb. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1,, il primo dei due posticipi del lunedì della 21/a giornata diA, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio degli ospiti con Pedro al 45', risponde Ngonge al 51'. In classifica i biancocelesti sono quarti con 39 punti, mentre ilè 18° a quota 14.

Un buon Verona strappa un punto alla Lazio, partita forte ma che poi ha a lungo sofferto i gialloblù. Gara sbloccata da Pedro con un bellissimo gol al 45', con l'Hellas che nei primi 10' della ripresa ...... mentre non ha cambiato idea riguardo alla famosa frase pronunciata qualche anno fa ("Ildeve uscire dalle farmacie"). "Secondo me non è cambiato niente, purtroppo. Questi ragazzi che ci ...

