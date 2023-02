Calcio | Serie A | il Verona frena la Lazio | il Monza riprende la Sampdoria al 99?

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Due pareggi con due atmosfere all’opposto per le partite del lunedì della ventunesima giornata diA. Lasi mangia le mani per aver sprecato la chance di allungare nella lotta per la Champions League, venendota per 1-1 da un coriaceoche si avvicina leggermente alla zona salvezza, ora a quattro punti. Mastica amarissimo la, ripresa all’ultimo secondo dalsul 2-2, vedendo sfumare un successo che manca ormai da fine ottobre. Nella partita delle 18.30 tra, gli scaligeri sono partiti meglio con Doig e Ngonge che sprecano due ottime occasioni, ma allo scadere del primo tempo Pedro manda in vantaggio i suoi con un bel tiro a giro. I padroni di casa però tengono botta e in avvio di secondo tempo riescono ...