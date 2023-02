Calcio | Salernitana-Juve | per bookie bianconeri favoriti all' Arechi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Salerno, 6 feb. - (Adnkronos) - Mettersi alle spalle problemi di campo - e non solo - e ripartire. Questo è l'intento di Massimiliano Allegri, a caccia di un successo che in Serie A manca da tre giornate, nelle quali ihanno raccolto solamente un pari e due sconfitte. Nel match che chiude il programma della 21^ giornata lantus è ospite della, reduce dal colpo di Lecce ma che non esce con i tre punti dall'dallo scorso 22 ottobre. Ritorno alla vittoria alla portata degli ospiti, per gli esperti di William Hill, che vedono il segno «2» a 1,55 contro il 6 dell'exploit campano. Fissato a 4 un pareggio come nella discussa gara di andata. Molto più equilibrio invece in quota tra Under 2.5, favorito a 1,80, e Over 2.5 visto a 1,90. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c'è lo 0-1 – ...