Calcio | Ngonge risponde a Pedro | 1-1 tra Verona e Lazio

(Di lunedì 6 febbraio 2023), 6 feb. - (Adnkronos) - Occasione sprecata dallache pareggia per 1-1 sul campo delnel posticipo della 21/a giornata di Serie A e manca l'occasione di issarsi al terzo posto. Al 'Bentegodi' biancocelesti e gialloblù danno vita ad una partita giocata a viso aperto: primo tempo equilibrato con i padroni di casa vicini al gol con Doig e Depaoli, mentre gli ospiti sfiorano il vantaggio con Immobile eprima di trovarlo con lo spagnolo, bravo a inventarsi una gran rete con il sinistro a giro prima dell'intervallo. Nella ripresa reazione veemente dei padroni di casa: pareggio immediato di, poi palo di Lazovic e clamorosa parata di Provedel su Doig. In classifica i capitolini sono quarti con 39 punti, uno in meno della Roma, gli scaligeri sono al 18° posto a quota 14. Come da ...

Ancorada fuori mette paura a Provedel, poi Immobile lanciato da Milinkovic tira forte ma non centra i pali. Al 39' il portiere biancoceleste si supera deviando in angolo un tiro di Depaoli ...Gol di, colpo di testa su cross dadi punizione nei pressi della bandierina, corsia di sinistra. Palla alle spalle di Provedel. 1 - 1 2023 - 02 - 06 19:36:16 45' Inizia il secondo tempo ...

Assalto al terzo posto fallito per la Lazio. I biancocelesti passano in vantaggio con un gioiello di Pedro che non trovava il gol in Serie A da metà settembre. Il Verona però non ci ...La reazione dell’Hellas, a inizio secondo tempo, è furiosa. Il pareggio è immediato. Al 51' su calcio di punizione battuto da Lazovic, Ngonge anticipa tutti e incorna di testa l’1-1. La squadra di ...