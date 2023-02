Calcio | Inter | distrazione alla coscia destra per Correa

Ecco la situazione considerando le 7 'big' del campionato (Milan,, Juve, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta) e i loro incroci GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA IL CALENDARIO DEL ...La crisi del Milan continua a peggiorare. Il derby contro l'poteva rappresentare l'occasione di rilancio per il club rossonero che invece ora si trova in una condizione ancora peggiore. Servono dei rimedi e servono subito per non sprecare l'ottimo inizio ...

Napoli a +13 sull'Inter, a Sky Calcio Club si chiedono: rimonta ancora possibile AreaNapoli.it

Damiani: 'Inter anti-Napoli E' un'altra l'antagonista' AreaNapoli.it

Inter, Marotta: "Cavalcata Napoli straordinaria, noi puntiamo alla Champions" CalcioNapoli24

Pagelle Inter-Milan 1-0: Pioli, che flop il 3-5-2. Squadra (quasi) inesistente Pianeta Milan

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "I rimpianti l'Inter deve già averli dall'anno scorso quando, a 20' dalla fine, perse il derby che vinceva 1-0 e dopo due cambi che portarono ...Massimo Ambrosini ha commentato il difficile periodo del Milan e in particolare la sconfitta rimediata nel Derby ...