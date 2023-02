Calcio a 5 | Serie A | Napoli e Feldi Eboli vincono largamente nei posticipi

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La 19esima giornata della stagione regolare 2022-2023 dellaA dia 5 è andata ufficialmente in archivio. Due erano le partite in agenda in questa domenica, ecco come sono andate le cose. Nella prima gara, disputata alle 18.15, laha battuto 4-0 il Petrarca dominando l’incontro grazie alle reti di Calderolli, Guilhermao e alla doppietta di uno scatenato Venancio. Nella seconda partita invece, quella delle ore 20.45, ilha superato 5-2 l’Italservice Pesaro, nonostante il doppio svantaggio iniziale, firmato da Schiochet e Pires, rimontato poi dalle doppiette di Borruto, Mateus e ancora Borruto, che ha calato il tris personale. Prossimo turno in agenda, il 20esimo, fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio: a spiccare saranno i match Olimpus Roma-...