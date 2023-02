Cadavere di donna a Lecco | il corpo era in un’auto abbandonata in riva al lago

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildi unaè stato trovato aall’interno disulladelin localitàbella. Si ipotizza che possano esserci altri corpi in acqua: per questo motivo, vigili del fuoco e sommozzatori stanno conducendo le verifiche necessarie. Ildi unaè stato trovato in. Il veicolo era abbandonato sulladelLa drammatica scoperta è stata fatta nella mattinata di lunedì 6 febbraio quando ildi unaè stato individuato sui sedili posteriori di, una Fiat Panda. Il veicolo è stato lasciato sulla spiaggia ...