Busta paga febbraio 2023 | quali sono i bonus | Carnevale è festivo?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I lavoratori che hanno unadovrebbero avere l’accortezza di controllarla per verificare che i calcoli siano corretti, anche al fine di accertare, nel caso in cui ci fosse diritto ao anche ad agevolazioni riconosciute, che effettivamente siano state accreditate. Se per esempio si analizza il mese in corso, quello di, è prevista la festività delper la quale potrebbe essere possibile una maggiorazione per il lavoro. Anche per il taglio del cuneo fiscale dovrebbe prevedere un aumento dello stipendio. Ma come sarà ladi? Lo sgravio contributivo ac’è o no? La legge sul Bilancio ha previsto lo sgravio contributivo che dovrebbe prendere il via proprio ...