Buscaglia | Osimhen è cresciuto tantissimo | il Napoli può andare avanti anche in Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ricky, giornalista, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue parole: “, già si vedeva che ere un giocatore diverso, o almeno, potenzialmente diverso. Ha imparato a giocare spalle alla porta e quando venne in Italia non sapeva farlo. In questa crescita c’è sicuramente il lavoro di Spalletti e la disponibilità del giocatore, ma lo stato di benessere fisico ha fatto il resto. L’anno corso la crescita diè stata fermata dall’infortunio, altrimenti, chissà, magari sarebbe esploso. Che prima o poisarebbe esploso ce lo aspettavamo, per Kvaratskhelia è diverso, nessuno si aspettava questo exploit. Ildi quest’anno èmentalmente, ma se proprio ...