Bufera sul M5S | nuova sede da 12mila euro al mese

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il gruppo politico nato per combattere la casta è davvero diventato casta? Le accuse al Movimento 5 Stelle sono ormai le stesse da anni, ma da quando ha preso il via il nuovo corso guidato da Giuseppe Conte si sono fatte più feroci. I tempi delle origini, quando la lotta ai privilegi e la trasparenza erano all’ordine del giorno, sembrano ormai essere stati in parte archiviati dall’evoluzione del partito, diventato sempre più tradizionale. Come spesso fanno notare gli altri partiti dell’arco parlamentare, oggi a contare non è più la base ma il vertice. Un accentramento gestionale, quello voluto dall’ex presidente del Consiglio, che i più fedeli al fondatore Gianroberto Casaleggio non riescono a mandare giù. E i malumori tra i pentastellati non si placano: le ultime critiche interne sono arrivate dopo l’ok all’affitto di unadi lusso per il ...