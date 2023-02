Bud Spencer | oltre 100 000 visitatori al museo di Berlino in vista della Spencerhill

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I numeri parlano chiaro: uno dei simbolicinematografia italiana e internazionale come Budè sempre più amato. Negli ultimi 18 mesi più di 100.000 persone hanno visitato le sale espositive didi Unter den Linden 10, l’unicoal mondo dedicato all’attore. Un progetto che ha raccolto consensi di ogni tipo e che ha richiamato appassionati da ogni dove nonostante le difficoltà rappresentate dalle limitazioni da Covid. Tante le richieste di informazioni arrivate per i prossimi mesi e da qui la decisione di far slittare la data di chiusura di quella che inizialmente dove essere un’esposizione dela durata di un solo anno: ildunque resterà aperto fino alla fine dell’anno. La mostra sarà pertanto rinnovata e ampliata ancora e si concluderà con una festa il 31 dicembre 2023. ...