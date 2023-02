...due spot pubblicitari di Jeep e Ram Stellantis nella sua ultima apparizione nel 2021 aveva fatto parlare di se per aver scritturato per uno dei suoi spot niente di meno che il BossBackstreets, storico magazine punto di riferimento della comunità dei fan di, ha annunciato con questa immagine la sua chiusura dopo 43 anni. Nato nel 1980, Backstreets aveva ...

Backstreets e la fine di un'era per i fan di Springsteen Rockol.it

Bruce Springsteen a Bergamo: per adesso la Capitale della Cultura dovrà aspettare Prima Bergamo

Bruce Springsteen torna in concerto: a Bergamo pronto il vinile «Cover me» L'Eco di Bergamo

Bruce Springsteen, ambientalisti e sinistra raccolgono firme contro il concerto a Ferrara Il Secolo XIX

Bruce Springsteen pronto a festeggiare lo scudetto a Napoli: il motivo CalcioNapoli24

L’evento. Sabato 11 febbraio la comunità di fan «Noi & Springsteen» con sede a Bergamo presenta il vinile «Cover me: a special selection from 2020-2022 contests». Il tour di Bruce Springsteen è appena ...Lo scorso mercoledì 1 febbraio alla Amalie Arena di Tampa, in Florida, Bruce Springsteen si è riunito dopo sei anni a alla sua E Street band e ha dato il via al suo lunghissimo tour 2023. Come ben sap ...