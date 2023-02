(Di lunedì 6 febbraio 2023) COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Federicaha vinto la medaglia d'orofemminile, prova inaugurale dei Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel. La 32enne valtellinese, argento iridato nel gigante a Garmisch-Partenkirchen 2011 e in testa dopo la manche di superG, si conferma la migliore anche dopo lo slalom, chiudendo con il crono complessivo di 1'57?47. Argento per la svizzera Wendy Holdener, seconda a 1?62, bronzo per l'austriaca Ricarda Haaser, terza a 2?26. Ottavo posto per l'altra azzurra Elena Curtoni con un ritardo dadi 4?05. La norvegese Ragnhild Mowinckel e la svizzera Lara Gut-Behrami, rispettivamente seconda e terza dopo la manche di superG, non hanno disputato la prova tra i pali stretti, così come la bergamasca Sofia Goggia e la fuoriclasse statunitense Mikaela ...

Medaglia d'oro per Federicanella combinata, prima prova dei Mondiali in corso a Courchevel e Meribel , in Francia. Prova fantastica dell'azzurra chenella prima prova il superG e poi nella seconda prova, lo ..." Sto sciando bene, sono in forma, in controllo. Direi quasi totale ". Federicanon ha paura. Non di presentarsi ai Mondiali come una delle donne che si giocheranno le ...ricorda solo chi...

Sci: Brignone vince combinata, suo primo oro Mondiali - Sci Agenzia ANSA

Sci: Brignone vince combinata, suo primo oro ai Mondiali - Valle d'Aosta Agenzia ANSA

VIDEO Federica Brignone vince la combinata dei Mondiali! Slalom da urlo, apoteosi eterna OA Sport

Sci: Brignone vince la combinata, suo primo oro dei Mondiali Gazzetta di Parma

Brignone vince l’oro mondiale nella combinata donne Il Tempo

COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nella combinata femminile, prova inaugurale dei Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel. La 32enne valtellinese, ...Arriva subito un oro targato Federica Brignone nella combinata, disciplina fuori dalla coppa del Mondo dal 2020 e in cui l'Italia non aveva mai vinto loro. Per l’Italia una medaglia iridata di ...