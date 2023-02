(Di lunedì 6 febbraio 2023) L'aveva dichiarato alla vigilia che su queste piste si sentiva a casa, che era carica e in forma. Dodici anni dopo Federicatorna su un podio mondiale: a Garmisch nel 2011 fu d'argento in ...

... e 78 su una generosa Elena Curtoni ,ha però visto le speranze di podio andare in frantumi a causa della propria scarsa competitività tra i pali stretti,ha completato l'opera con uno ...... la mattina in superG e il pomeriggio in slalom, spingendo all'errore la favorita Mikaela Shiffrinstava per raggiungerla nelle ultime porte dello speciale.aveva ottenuto prima il ...

Brignone, che impresa: è d'oro in combinata. Shiffrin, errore al traguardo La Gazzetta dello Sport

Sci alpino, a che ora parte Federica Brignone nello slalom della combinata Occhio al regolamento! OA Sport

Federica Brignone è oro nella combinata ai Mondiali di sci QUOTIDIANO NAZIONALE

Sci alpino, Federica Brignone in estasi: "Ora nessuno mi dirà più che mi manca l'oro. Ero in fiducia in slalom" OA Sport

Brignone davanti a metà gara della combinata iridata di Méribel ... FISI

Fuori gara all'ultima porta Mikaela Shiffrin, che inseguiva con un ritardo di 96/100 dopo il SuperG Federica Brignone, dominatrice della prima gara, e stava recuperando nella seconda, lo slalom ...Così l'azzurra Monica Brignone alla Rai sentita dalla Rai ancora prima dell ... Ero carica e sono riuscita a fare quello che s - ha proseguito -. Oggi mi ero ripromessa di tirare fuori la slalomista ...