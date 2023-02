Breaking Bad | Bryan Cranston e Aaron Paul sono di nuovo Walter e Jesse nello spot del Super Bowl

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ecco i due attori nei panni dei loro celebri personaggi per lodeldedicato agli snack PopCorners! PopCorners ha diffuso il suo nuovissimodelche vederiprendere i panni rispettivamente diWhite ePinkman, i loro due celebri personaggi dell'universo diBad. È passato un decennio dalla messa in onda dell'ultimo episodio diBad, masostengono che riprendere i loro ruoli principali per unopubblicitario del...