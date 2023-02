Brambati | «Juventus | col +15 dietro solo all’Inter! Lotta serrata»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La zona Champions League si fa sempre più, con il derby che consolida il secondo posto dell’Inter e manda il Milan fuori dalle prime quattro. Massimo, sulle frequenze di TMW Radio, ci tiene però a ricordare anche laPENALIZZAZIONE ECHAMPIONS – Massimoparla dellaai primi quattro posti, ricordando anche la situazione dei bianconeri: «Se laavesse i 15 punti tolti, la zona Champions League sarebbe piena e sarebbe vera per tutte. Con quei punti e con un’eventuale vittoria sulla Salernitana sarebbesoltanto all’Inter. Non sarebbe facile per le altre levarsela come pretendente a un posto tra le prime quattro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...