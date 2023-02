Boss in Incognito chiude i battenti con Michele Zanella di O Bag | anticipazioni 6 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è ilinospite di questo gran finale in onda oggi, 6. Il fondatore e Amministratore Delegato di “O bag”, azienda nata da una start up e ora leader nella personalizzazione di borse e accessori, sarà proprio l’ultimo protagonista di “in”, il docu-reality condotto da Max Giusti, in onda tra poco su Rai 2. Uno dei marchi più noti del momento finirà sotto la lente in quest’ultima puntata del programma mostrandosi in tutte le sue fasi. Il progetto “O bag” diZannella è divenuto esempio del made in Italy nel mondo, riuscendo ad affermarsi nel mercato internazionale del fashion con le sue iconiche borse realizzate in gomma eva, con circa 600 mila combinazioni per ciascuna collezione. Come ...