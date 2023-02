Borsa di Milano oggi 6 febbraio 2023

(Di lunedì 6 febbraio 2023)– .coglie il rialzo nel finale di seduta, a dispetto delle altre Piazze europee. A tenere a galla il listino (+0,27% a 27.022 punti) il credito con Intesa Sanpaolo in luce (+2,69%) mentre gli analisti vedono per ilun utile superiore alla guidance a oltre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:oscilla su parità con Europa, rimbalzo bancheAsia chiude in calo tra stretta Usa e timori per tassiincerta con Europa, positive Eni e Timdi23 novembre 2022di25 novembre 2022 ...

Ancona - Le Marche si presentano allainternazionale del turismo 2023 con grandi novità. L'obiettivo, secondo le parole del ... in programma alla FieraCity dal 12 al 14 febbraio, è stato ...coglie il rialzo nel finale di seduta, a dispetto delle altre Piazze europee. A tenere a galla il listino (+0,27% a 27.022 punti) il credito con Intesa Sanpaolo in luce (+2,69%) mentre gli ...

Borsa: Milano agguanta il rialzo con le banche e Tim Agenzia ANSA

Borsa Milano oggi, Piazza Affari maglia rosa d'Europa torna il Btp Italia Adnkronos

Le Borse di oggi, 6 febbraio. I timori per la Fed e le tensioni Usa-Cina stordiscono i mercati la Repubblica

Le tensioni su tassi e Cina frenano l'Europa, Milano tiene (+0,27%) con Tim e banche Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L'iniziativa promossa da Enit, Metro 5 e ministero del Turismo per i 10 anni della linea: in occasione della Bit treni a tema e la stazione di San Siro omaggiano le bellezze dell'isola colpita dall'al ...