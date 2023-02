Boninsegna | «La Juve deve uscire subito dalla crisi | su Lukaku…»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le parole di Roberto, ex centravanti dell’Inter, sull’ultimo turno di Serie A. Ecco tutti i dettagli Robertoha analizzato l’ultimo turno di Serie A a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. PAROLE – «E’ anno difficile per lantus ed è incredibile che le sia successa una cosa del genere: c’è un ricorso in essere e bisogna vedere come andrà a finire. Certamente lantus ha accusato il colpo estare attenta, perché non è abituata a navigare in queste posizioni di classifica.cercare di uscirne immediatemente. Lukaku? Il belga è un mistero: è tornato rotto dall’Inghilterra e non riesce più a inserirsi, giusto dunque che giochi il duo Lautaro-Dzeko.». L'articolo proviene da Calcio News 24.

