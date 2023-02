Boca Juniors | il bel gesto di Pol Fernandez alla Bombonera – ?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Poldelha regalato ieri sera la maglietta ad un tifoso affetto dsindrome di down: le immagini del belNon è solo calcio, dice ile non a torto. Nel finale della partita di ieri pareggiata contro il Central Cordoba, Polsi è avvicinato agli spalti per regalare una maglietta ad un tifoso con la sindrome di down. No es solo fútbol ??? pic.twitter.com/CmLUZxa3i0—(@JrsOficial) February 6, 2023 Unnon troppo diverso a quello di ieri di Osimhen, che nel riscaldamento della partita contro lo Spezia è salito sugli spalti per scusarsi con una ragazza spezzina, colpita da una pallonata del capocannoniere ...