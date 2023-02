Blitz contro il clan Mazzarella | Piantedosi | “Operazione rilevante”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Intervenire con determinazione per difendere settori nevralgici della nostra economia è di estrema importanza, ancor più oggi in relazione al particolare momento storico che viviamo. Il susseguirsi di importanti operazioni in tutto il Paese dimostra come l’attività di contrasto alla criminalità organizzata rappresenti un obiettivo prioritario, perseguito ogni giorno grazie al lavoro di magistratura e forze dell’ordine e frutto di una costante azione investigativa che procede con fermezza per garantire legalità e tutelare tutti quei settori economici più esposti agli interessi del malaffare“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteocon riferimento all’, condotta oggi dal Comando provinciale dei carabinieri di Napoli, con il coordinamento della Dda partenopea,il ...