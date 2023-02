BlackOut Vite sospese | trama e anticipazioni 6 febbraio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)arriva in onda stasera in tv lunedì 6in prima serata su Rai 1. Protagonisti della fiction sono Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGepisodio 7. I sopravvissuti scoprono di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio, e la tensione per l’incertezza del loro destino destabilizza nuovamente l’atmosfera. Attraverso uno dei disegni di Hamid, Lidia inizia a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. Marco, sempre alla ricerca di elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni, si convince della necessità di recuperare un ...