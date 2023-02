Biodisponibilità alimentare | valori e proprietà benefiche delle carote

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ricca fonte di elementi nutritivi essenziali come vitamine e minerali, la carota è un alimento zuccherino, gustoso e benefico. Se si guarda alla lista dei vegetali più importanti per il corretto funzionamento dell’organismo, lespiccano per il notevole apporto vitaminico e nutrizionale.per la salute e l’equilibrio di mente e corpo, questi buffi ortaggi zuccherini Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.