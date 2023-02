Tanti nuovi progetti messi in cantiere in casa Showtime. Il famoso network statunitense sembra infatti intenzionato a voler espandere alcuni dei suoi più grandi franchise, come. Mentre la prima stagione di: New Blood si è conclusa lo scorso anno, la rete avrebbe messo in sviluppo ulteriori progetti basati sullo show, come il prequel: Origins ,...Il prequel sarà la origin story diMorgan, ma anche: New Blood potrebbe proseguire in qualche ...

Billions e Dexter: Showtime ordina gli spinoff delle due serie Movieplayer

Dexter e Billions: in arrivo spin-off mentre Showtime diventa ... Cinefilos.it

Showtime lavora a più spin-off di Billions e conferma il prequel di ... ComingSoon.it

Serie tv da vedere su Paramount+ | TV BadTaste.it TV

Paramount + il catalogo delle serie disponibili in streaming sulla piattaforma PlayBlog.it

Showtime, che presto si unirà a Paramount+, ha annunciato che verranno prodotti degli spinoff delle sue serie Billions e Dexter.Il network statunitense ha messo in cantiere numerosi spin-off basati sui suoi più grandi successi, ovvero Dexter e Billions. Tutti i dettagli!